ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Прошел 45-й Московский международный кинофестиваль, который был напоминанием киносмотра Латинской Америки, который пользуется популярностью в Европе. Режиссеры из Японии, Аргентины, Мексики и других стран показали публике свои фильмы. Большинство призов получила Латинская Америка, где молодые и талантливые режиссеры демонстрировали свои работы.

Франсиско Папарелья стал обладателем золотого Святого Георгия за свой фильм «Три брата», снятый в копродукции Аргентины и Чили. В фильме он показал потрясающие пейзажи и невероятных персонажей своей родной земли в Патагонии. Он не осуждал своих героев, а показывал их токсичную маскулинность.

Китайский режиссер Дунцян Чжуан показал свой фильм «Трава» на 45-м Московском международном кинофестивале. В этом фильме рассказывается история молодого героя, который сталкивается с проблемами в своей жизни и ищет выход. В своих размышлениях он упоминает произведение Льва Толстого «Война и мир» и сравнивает себя с Николаем Ростовым.

В итоге кинофестиваль оказался удачным и показал множество интересных работ от талантливых кинематографистов со всех стран мира.

Вам может понравиться

«МегаФон» выпустил новый сериал «Ева. Связь сквозь время».

Компания «МегаФон» запустила новый анимационный сериал под названием «Ева. Связь сквозь время», премьера первого сезона прошла 27 апреля на стриминговом сервисе «Кинопоиск». Сюжет сериала крутится вокруг андроида Евы, созданного программистом

Юлия Пересильд прокомментировала критику фильма «Вызов»

Кинокартина «Вызов» режиссера Клима Шипенко является первой в мире, снятой в космосе. Однако некоторые космонавты и даже зрители отнеслись к выходу фильма крайне негативно, сообщает издание «Аргументы и Факты». Многие

В Сети показали трейлер к третьему сезону сериала «Ведьмак»

Американский стриминговый сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix опубликовал на своем YouTube-канале официальный трейлер к третьему сезону популярного сериала «Ведьмак». На опубликованных кадрах можно увидеть главного персонажа ведьмака по