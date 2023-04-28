Прошел 45-й Московский международный кинофестиваль, который был напоминанием киносмотра Латинской Америки, который пользуется популярностью в Европе. Режиссеры из Японии, Аргентины, Мексики и других стран показали публике свои фильмы. Большинство призов получила Латинская Америка, где молодые и талантливые режиссеры демонстрировали свои работы.

Франсиско Папарелья стал обладателем золотого Святого Георгия за свой фильм «Три брата», снятый в копродукции Аргентины и Чили. В фильме он показал потрясающие пейзажи и невероятных персонажей своей родной земли в Патагонии. Он не осуждал своих героев, а показывал их токсичную маскулинность.

Китайский режиссер Дунцян Чжуан показал свой фильм «Трава» на 45-м Московском международном кинофестивале. В этом фильме рассказывается история молодого героя, который сталкивается с проблемами в своей жизни и ищет выход. В своих размышлениях он упоминает произведение Льва Толстого «Война и мир» и сравнивает себя с Николаем Ростовым.

В итоге кинофестиваль оказался удачным и показал множество интересных работ от талантливых кинематографистов со всех стран мира.