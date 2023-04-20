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Телеканал «Муз-ТВ» выложил на своем YouTube-канале документальный фильм об истории развлекательного шоу «Фабрика звезд» под названием «Золотая клетка для артистов!». При этом кадры, на которых было видно певицу Елену Темникову, сделали размытыми.

В документальном фильме показали момент победы Полины Гагариной во втором сезоне развлекательного шоу, однако на то место, где на сцене стояла Темникова в белом платье, монтажеры наложили фильтр для размытия изображения. Представители канала, как и сама певица, никак не комментируют данную ситуацию.

В комментариях поклонники задались вопросом, а где же на кадрах Темникова, занявшая тогда третье место. Напомним, что сразу же после начала специальной военной операции вооруженными силами России Темникова резко выступила против тех, кто одобрял СВО. При этом, как стало известно, уже в августе 2022 года она вместе со своим мужем и дочерью эмигрировали в Португалию.

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