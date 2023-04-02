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Всеми известный и многими любимый советский кинофильм «Москва слезам не верит» сегодня смотрится достаточно сдержанным. Однако во время своего выхода на экраны, драма режиссера Владимира Меньшова некоторыми своими сценами шокировала советских зрителей. А некоторые для того времени непристойные сцены и вовсе были вырезаны по требованию цензуры.

Чиновниками из Госкино было вырезано 60 минут хронометража картины. Меньшову пришлось отказаться от сцены Катерины с любовником. Герою, которого сыграл Олег Табаков, изначально было отведено в картине намного больше эпизодов. Однако из-за «непристойностей», увиденных цензорами, некоторые сцены пришлось убрать из фильма.

Сцена встречи Катерины с своим любовником была более многогранной и длительной. Но, по мнению цензоров, такое аморальное поведение приведет в ужас советского зрителя. У главной героини и так роман с женатым мужчиной, а демонстрация «прелюбодеяния» и вовсе являлась недопустимой для СССР. Из фильма также были вырезаны кадры, в которых Катерина Тихомировой принимает душ.

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