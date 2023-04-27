Компания «МегаФон» запустила новый анимационный сериал под названием «Ева. Связь сквозь время», премьера первого сезона прошла 27 апреля на стриминговом сервисе «Кинопоиск».

Сюжет сериала крутится вокруг андроида Евы, созданного программистом Димой в 2023 году в секретной московской лаборатории.

В 2080 году андроид получает несколько апгрейдов, однако появляется компьютерный вирус, который угрожает существованию человечества. За три эпизода Дима и Ева борются, чтобы остановить техногенный апокалипсис.

Ева путешествует во времени и помогает великим ученым прошлого, таким как Леонардо да Винчи, Архимед и Александр Попов.

Сериал создан с использованием движка Unreal Engine 5 из мира компьютерных игр, что позволило добиться максимальной пластичности у персонажей, которые двигаются как обычные люди.