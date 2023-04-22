Российская актриса Кристина Асмус выбрала откровенный наряд для красной дорожки 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Фотографии артистки в полупрозрачном платье были опубликованы на ее страничке в популярной социальной сети.

35-летняя Кристина выбрала для торжества длинное полупрозрачное платье со шлейфом, декорированное камнями и стразами. Акцент на талии был сделан при помощи серебристого пояса, украшенного перьями. Платье выполнено из полупрозрачной ткани, поэтому фигуру звезды было отчетливо видно под вспышками фотокамер. Стоит отметить, что артистка пренебрегла бельем, поэтому наряд отчетливо продемонстрировал очертания груди Кристины.

Актриса сделала сдержанный макияж, с акцентом на глаза, а волосы были собраны в пучок. Образ был дополнен босоножками в тон к платью на высоком каблуке. Маникюр и педикюр Асмус был выполнен в темных тонах. Отмечается, что образ артистки произвел фурор среди поклонников.