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Актриса известного телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко рассказала о причинах конфликта, который возник на съемочной площадке.

Ее партнер по сериалу Анатолий Васильев держал в напряжении всю съемочную группу своим поведением, от которого «все натерпелись». Споры достигли своего апогея во время работы над четвертым сезоном сериала.

По словам Кравченко, на площадке было ощущаемо напряжение, которое только увеличивалось с каждым днем. Васильев играл роль профессора Ковалева и начал конфликт со съемочной группой из-за несогласия с юмором, прописанным в сценарии. В результате его поведения продюсеры вычеркнули актера из сценария других сезонов.

Сериал «Сваты» был создан студией «Квартал 952, которую основал сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский.

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