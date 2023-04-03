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Популярный исполнитель, народный артист РФ Филипп Киркоров во время своего концерта в городе Красноярск ухватился за грудь одной из своих фанаток. Действие певца было заснято на камеру и мигом облетело социальные сети. Видеоролик также появился и на страничке в соцсетях звезды.

Во время концерта в Красноярске во Дворце спорта поклонница творчества Киркорова вручила артисту букет цветов и поцеловала его в щеку. Стоит отметить, что на женщине была надета футболка с изображением российского поп-короля. Женщина взяла руку Киркорова и положила себе на плечо, чтобы сделать совместное фото. Но артист решил «добавить перчинку» и передвинул свою руку на грудь фанатки. Судя по видеозаписи, поклонницу творчества артиста это не огорчило. Она наоборот радостно закричала.

Напомним, что Филипп Киркоров отправился гастролировать по необъятным просторам России. С каждого концерта народного артиста РФ появляются интересные фото и видеоролики.

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