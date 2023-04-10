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10 апреля – ИА Discover24.ru. Многие российские артисты провели свои концерты перед российскими бойцами в зоне СВО, в госпиталях, для жителей вновь обретенных Россией территорий. РИА Новости опубликовали материал, в котором рассказывается, почему российские деятели культуры не боятся отправляться со своей концертной деятельностью в потенциально опасные места, и как их встречает местное население.

Восходящая звезда российской эстрады, популярный исполнитель патриотических композиций, певец SHAMAN в 2023 году дал ряд благотворительных концертов в Мариуполе, Геническе, Луганске и нескольких больницах, госпиталях и военных частях. «Невозможно забыть глаза зрителей, полные слез радости при исполнении гимна России», – рассказал исполнитель. На вопрос журналиста, страшно ли ему было выступать в зоне спецоперации, певец ответил, что когда артиста ожидают тысячи поклонников, то все мысли в голове заняты только подготовкой к выступлению.

Григорий Лепс – еще один популярный российский артист, который неоднократно давал в зоне спецоперации свои концерты и привозил гуманитарную помощь. Он посвятил СВО несколько своих песен. А композицию «Я буду с тобой» исполнил у знаменитой Саур-Могилы на Донбассе. А для российских бойцов, находящихся на передовой, посвятил песню «Спасибо, ребята!».

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