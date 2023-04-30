Более полувека назад советским кинематографом был выпущен легендарный фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Главную героиню по имени Нина, полюбившуюся многим зрителям, в фильме сыграла Наталья Варлей.

Несмотря на то, что картине в апреле исполнилось 56 лет, многих поклонников до сих пор интересует вопрос, был ли у актрисы роман во время съемок. Пресса уже неоднократно приписывала Варлей романтические отношения с режиссером картины. Также многие были уверены, что Наталья закрутила роман со своим партнером по съемкам Георгием Вициным. Ведь по словам очевидцев, между Вициным и Варлей было что-то большее, нежели рабочие отношения.

«Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица» всегда отрицала какие-либо отношения помимо рабочих на съемках «Кавказской пленницы». И сегодня 75-летняя актриса придерживается той же позиции. Наталья Варлей прямо дала понять, что не заводила на съемочной площадке романов, ни с Георгием Вициным, ни с режиссером, ни с кем-либо другим.