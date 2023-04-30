ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Более полувека назад советским кинематографом был выпущен легендарный фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Главную героиню по имени Нина, полюбившуюся многим зрителям, в фильме сыграла Наталья Варлей.

Несмотря на то, что картине в апреле исполнилось 56 лет, многих поклонников до сих пор интересует вопрос, был ли у актрисы роман во время съемок. Пресса уже неоднократно приписывала Варлей романтические отношения с режиссером картины. Также многие были уверены, что Наталья закрутила роман со своим партнером по съемкам Георгием Вициным. Ведь по словам очевидцев, между Вициным и Варлей было что-то большее, нежели рабочие отношения.

«Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица» всегда отрицала какие-либо отношения помимо рабочих на съемках «Кавказской пленницы». И сегодня 75-летняя актриса придерживается той же позиции. Наталья Варлей прямо дала понять, что не заводила на съемочной площадке романов, ни с Георгием Вициным, ни с режиссером, ни с кем-либо другим.

Вам может понравиться

Кто такая Елена Блиновская, которая не заплатила налоги на миллиард рублей

Известный блогер и автор курса по финансовой грамотности  под названием «Марафон желаний» Елена Блиновская была задержана правоохранительными органами. Ей предъявлено обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере, заведено уголовное

Шурыгин оценил готовность ВСУ добиться реванша в Бахмуте

Киев контролирует не более 5 процентов территории Артемовска и вряд ли планирует проводить масштабное контрнаступление на этом направлении, рассказал «Московскому комсомольцу» военный эксперт Владислав Шурыгин. Он пояснил, что полномасштабные контратакующие

Зеленский в интервью Yle анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым

В интервью изданию Yle и ряду других информационных агентств Скандинавии президент Украины Зеленский заявил о планировании контрнаступления ВСУ на Крым. Он отметил, что украинская армия якобы имеет возможность оттеснить ВС