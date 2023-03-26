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В украинских Вооруженных силах сообщили, что они уничтожили российский командный пункт в Сватово. Для нанесения удара украинцы применили американскую установку HIMARS. Однако канал Телеграм «Военкоры Русской Весны» пояснил, что это сообщение было сделано ВСУ для того, чтобы скрыть собственный провал.

Отмечается, что на самом деле украинские боевики ликвидировали с помощью американского ракетного комплекса частный дом бывшего депутата. В результате удара пострадали еще несколько соседних домов.

В результате удара из HIMARS была ранена 20-летняя местная жительница, также погиб молодой человек в возрасте 19 лет. По данным других источников, жертвами обстрела со стороны ВСУ стало несколько человек.

Авторы канала Телеграм уточнили, что боевики ВСУ в большинстве случаев в своих преступлениях обвиняют российских военных.

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