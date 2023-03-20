Показ картины «Шазам! Ярость богов» в первые выходные после премьеры смог собрать всего 30 миллионов долларов. Данные показатели не дотягивают до большинства картин, снятых по мотивам вселенной комиксов от DC.

Показатели прокатных сборов картины не дотягивают даже до провальных проектов конкурентов, таких как, например, совместной работы студий Sony и Marvel под названием «Морбиус», собравшей в прокате в премьерные выходные всего 39,2 миллиона долларов.

По информации издания Variety, показатели сборов за первые выходные были хуже чем у «Шазам-2» только у таких картин, как «Отряд самоубийц», собравший всего 26 миллионов долларов, и фильм «Чудо-женщина 1984», который смог собрать премьерный кассовый сбор в размере всего 16,7 миллионов долларов.

Напомним, что первая часть картины под названием «Шазам» на старте проката смогла собрать внушительные 53,5 миллионов долларов. При этом, как отметил главный аналитик BoxOffice Pro Шон Роббинс продолжение комиксов должны отличаться увлекательным сюжетом, чтобы зацепить зрителя во второй раз.