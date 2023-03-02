Киносервис «Кинопоиск» показал зрителям две серии нового сериала «Король и шут». Основной темой кинокартины стала история возникновения и развития музыкальной группы, а зрители смогут увидеть события еще с того времени, когда коллектив назывался по-другому – «Контора».

Фанаты группы смогут смотреть новые серии еженедельно, а показ последней серии запланирован на 13 апреля.

Режиссером кинокартины стал Рустам Мосафир. Актер Константин Плотников сыграл в сериале роль Михаила Горшенева. В образе Андрея Князева выступил Влад Коноплев.

Авторы проекта заявили, что это не биографическая драма, а скорее «панк-сказка». При ее просмотре зрители узнают многое о песнях культовой группы. Героями композиций станут сами Горшок и Князь, так как они начнут изучать мир собственного же творчества.