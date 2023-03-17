Новый кинофильм о самом популярном порнографическом канале в сети Интернет снял американский режиссер Алекс Гибни. Это самый влиятельный документалист в Штатах.

Идея сразу же вызвала бурные обсуждения со стороны кинокритиков. Некоторые из них заявили, что фильм представляет собой серьезное исследование распространенного социального явления и поднимает ряд острых проблем, которые тесно связаны с индустрией порно.

С новинкой ознакомился обозреватель «Известий» Олег Клещев и отметил, что это не какая-то простая история про «порно». Кинолента стала статусной потому, что ее снял именно Алекс Гибни. Он много раз поднимал самые скандальные темы, за кинокартину «Такси на темную сторону», где показаны пытки в тюрьмах США, получил награду «Оскар».

Ранее Гибни снимал документальные ленты про насилие в религиозных общинах, о различных теориях заговора, и теперь дошел до порнографии.