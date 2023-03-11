Энди Серкис, английский актер, который известен тем, что сыграл роль Голлума в кинокартине «Властелин колец», рассказал, что хотел бы еще раз сняться в очередной экранизации фильма, но только при соблюдении одного условия.

О судьбе новых проектов пока нет точной информации, но месяц назад в студии Warner Bros. заявили, что планируется съемка нескольких кинокартин по мотивам «Властелина колец». Данных о режиссере и актерах пока нет, однако Энди Серкис стал первым, кто публично высказался относительно заявления о съемке новых фильмов.

Он рассказал, что хотел бы снова сыграть Голлума, но режиссером нового проекта должен быть Питер Джексон. Он отметил, что это лучший человек, с кем он когда-либо работал.