Актеры Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон рассказали о своем участии в съемках кинокартины Murder Mystery 2 («Убийство в Париже»).

Сэндлер отметил, что он сам выполнил несколько трюков, но в результате получил травмы. У него возникли проблемы с тазобедренным суставом, из-за чего пришлось обратиться за медицинской помощью.

Он рассказал, что режиссер фильма Джереми Гарелик пошутил и сравнил Сэндлера с Томом Крузом. Однако актер отказался от выполнения трюков и заявил, что в возрасте 56 лет все это уже пугает.

Дженнифер Энистон после съемок пожаловалась на то, что у нее возникли проблемы со здоровьем из-за старой травмы спины. Причиной стала последняя снятая сцена, когда актрисе пришлось повисеть на ремнях. Спустя время у нее начались боли в спине.