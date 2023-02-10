Нашумевший российский фильм «Чебурашка» не оставил равнодушным никого. Кого-то восхищает новая кинолента, а кто-то подвергает ее критике. Так недавно депутат Государственной думы Дмитрий Певцов заявил, что этот фильм пагубно будет влиять на детское поколение. Об этом сообщается в издании «Подъем».

Певцов отметил, что особую комичность картине сценаристы решили придать за счет того, что главный герой неправильно обращается к Дяде Гене – он называет его мамой. По словам парламентария, это является ненормальным, что детям подается такой сигнал, что мама и папа – не имеет значения. Он отметил, что исходя из этого, выходит, что мужчина может быть мамой.

Сценарист «Чебурашки» Виталий Шляппо в ответ на обвинения Дмитрия Певцова, сказал, что подобные высказывания являются откровенной глупостью. Отдельно комментировать догадки депутата сценарист не стал.

Отметим, что новый фильм «Чебурашка» собрал самую большую кассу за всю историю российского кинематографа. В прокате кинолента смогла собрать более 6 миллиардов рублей.