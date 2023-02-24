Embracer Group заключила сделку с компаниями New Line Cinema и Warner Bros. Pictures о работе над рядом фильмов по мотивам вселенной «Властелин колец». По словам генерального директора компании Freemode Embracer Group Ли Гинчарда, во время съемок новых фильмов будут учтены традиции и использованы самые современные технологии.

В настоящий момент уже полным ходом идет работа по созданию оригинального аниме-фильма под названием «Властелин колец: Война Рохиррим». Действия картины будут разворачиваться за 183 года до основных событий классической франшизы «Властелина колец». Сюжетная линия будет рассказывать о судьбе дома Хельма Молоторукого. Премьера новинки запланирована на 12 апреля 2024 года.

Напомним, что компании New Line Cinema и Warner Bros. Pictures совместно сняли шесть фильмов по вселенной «Властелина колец». При этом летом 2022 года прошла крупная сделка, в результате которой Middle-Earth Enterprises вошла в состав Embracer Group. После данного слияния холдинг получил права на все части «Властелина колец» и «Хоббита».