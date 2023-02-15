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Режиссер Тодд Филлипс выложил на своей страничке в социальной сети первый кадр из своего будущего фильма «Джокер: Безумие на двоих», где в роли Харли Квинн выступила известная американская певица Леди Гага.

На опубликованном снимке американская певица в образе Харли Квинн запечатлена вместе с актером Хоакином Фениксом, исполнившим роль главного героя Джокера. В описании к опубликованному снимку было написало: «С Днем святого Валентина».

Сообщается, что в настоящий момент известная американская певица Леди Гага полностью погрузилась в работу над будущим фильмом, поэтому ее активность в других проектах была сведена к минимуму.

Напомним, что мировая премьера новой части фильма «Джокер», продолжающая рассказ о главном антагонисте истории про Бэтмена Артуре Флеке или Джокере, должна пройти 4 октября 2024 года. Однако уже стало известно о том, что часть событий будущего фильма произойдет в психиатрической больнице Аркхем.

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