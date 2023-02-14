Недавно завершенная масштабная проверка арсеналов НАТО обнаружила, что запасы боеприпасов стран-союзников значительно истощены, главным образом из-за масштабных поставок «военной помощи» Украине. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Агентство Reuters представило мнение высокопоставленного должностного лица НАТО, который на условиях анонимности сообщил, что по итогам последних проверок арсеналов стран-членов НАТО обнаружился серьезный дефицит боеприпасов. На данный момент эти запасы сократились еще больше, поскольку НАТО продолжает вооружать Украину со скоростью, которая не соответствует текущему объему оружейного производства.

Источник из НАТО особо отметил, что страны-члены альянса испытывают наибольшую нехватку именно тех боеприпасов, которые наиболее активно применялись украинскими силами – это 155-мм снаряды для гаубиц, ракеты для HIMARS и боеприпасы для систем ПВО, таких как американские Patriot и немецкие Gerard.

В Reuters также процитировали неназванного европейского дипломата, который сказал: «Если бы Европе пришлось сражаться с Россией, у большинства стран боеприпасы закончились бы в считанные дни».

Для каждого из союзников по НАТО установлены требования «поддерживать определенный уровень обороноспособности», на случай участия в каком-либо конфликте, затрагивающем альянс. Точные цифры в этих требованиях для каждой конкретной страны, разумеется, засекречены. Но известно, что многие официальные лица из стран НАТО «считали сражения на истощение с крупномасштабными артиллерийскими боями делом прошлого», и позволили себе сократить свои запасы еще задолго до начала конфликта на Украине.

Уильям Рино, профессор политологии из Северо-Западного университета США, сказал Newsweek, что странам, которые сейчас видят реалии «битвы на истощение», пришлось осознать, что «крайне трудно быстро наладить производство вооружений для удовлетворения резко возросшего спроса».

В некоторых странах НАТО увеличение производства боеприпасов уже было поставлено приоритетной целью. Соединенные Штаты, которые остаются крупнейшим донором оружия для Украины, активнее всего продвигают планы по пополнению арсеналов Пентагона. Дуг Буш, помощник министра обороны по закупкам, логистике и технологиям, заявил на брифинге, что Пентагон готовится разместить крупные заказы уже в ближайшие недели – «в феврале и марте», чтобы увеличить американские запасы оружия.

Великобритания также с упреждением начала предпринимать шаги, чтобы компенсировать безвозмездно переданное Украине оружие. В декабре министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что его ведомство одобрило новую сделку на ближайшие годы со шведской компанией Saab по производству большего количества противотанковых средств.

Тем не менее Джон Хили, глава оборонной политики в оппозиционном «теневом кабинете» британской Лейбористской партии, заявил, что его стране все еще необходимо предпринять многое, чтобы обеспечить адекватный оборонный потенциал. «Нам нужна обновленная стратегия накопления запасов, учитывающая необходимость продолжать поддерживать Украину, а также потребность в пополнении собственных сил на будущее», – сказал он.

А за кулисами британской политики уже давно назревает конфликт. «Армия страны находится в плачевном состоянии», – сказал Тобиас Эллвуд, председатель комитета по обороне и партийный друг консервативного премьер-министра Риши Сунака. По сообщению Sky, если бы британским наземным войскам пришлось вести интенсивные боевые действия, их боеприпасы «закончились бы через несколько дней». Большинство танков и бронемашин имеют срок службы от 30 до 60 лет, и замены им не предвидится.

Великобритания не одинока со своими оборонными проблемами в сравнении с другими странами НАТО. В Германии уже много лет обсуждают устаревшее и неадекватное вооружение. В Италии выражают мнение, что «обороноспособность страны может оказаться под угрозой», если в Украину будут поставлены высокотехнологичные вооружения, такие как ЗРК SAMP/T.

В таких странах, как Нидерланды или Испания, из-за периода жесткой экономии после окончания холодной войны в настоящее время ощущается нехватка как современных вооружений, так и опытного военного персонала. Сообщения из Франции не столь мрачны – однако эта страна направляет Украине лишь ограниченное количество вооружений, чтобы не слишком ослаблять себя.