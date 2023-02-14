Американский военный портал Defense News представил итоги широкого опроса военных аналитиков, законодателей и бывших чиновников в сфере безопасности о том, когда и чем может закончиться украинский конфликт. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Ответы опрошенных мрачны: военные операции будут дорогостоящими, унесут множество жизней и, скорее всего, продлятся как минимум несколько лет», – отмечает Defense News. Кроме того, это ляжет тяжелым бременем на американскую и европейскую экономики, и обострит риски ядерной эскалации.

Хотя все опрошенные в качестве «экспертов» так или иначе продолжили выражать традиционные для Запада уверения в потенциальной возможности «победы Киева», они указали: это в большой степени будет зависеть от решимости Конгресса США обеспечить «постоянную поддержку Украины». Но даже в этом случае само понятие «победы» может потребовать заметных «уточнений», предупреждали они.

«В этом году будет очень и очень сложно военным путем заставить отступить российские войска с украинских территорий», – заявил журналистам генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, в ходе своего визита в Германию в прошлом месяце. Милли неоднократно настаивал на своей оценке о том, что конфликт на Украине, рано или поздно, должен будет закончиться за столом переговоров.

Поскольку конфликт скоро начнет отсчитывать второй год, чиновники и эксперты ожидают его «весеннего обострения». По их мнению, Украина пытается отразить новое российское наступление, и начать собственное.

«Кран военной помощи все еще бьет ключом. Но военно-промышленные мощности неравномерны, и страны-союзники Киева начали тщательно анализировать, сколько техники они могут выделить, сохраняя при этом свои собственные потребности в самообороне и потребности НАТО», – отмечает Defense News.

В то же время разворачивающийся уже сейчас сезон подготовки к выборам-2024 в Соединенных Штатах – самом важном покровителе Украины – может подстегнуть аргументы в пользу того, что военный конфликт неизвестной продолжительности «где-то в Европе» – это чрезмерно дорогостоящее излишество для Америки.

В ответах на вопрос Defense News о вероятной продолжительности военной стадии конфликта на Украине сроки варьировались от месяцев и лет до «неопределенного времени».

Так, Йоханн Мишель, берлинский аналитик аналитического центра Международного института стратегических исследований, предвидит «долгие месяцы» впереди, а Майкл Кофман, директор исследовательской программы программы изучения России в Центре военно-морского анализа в Вашингтоне, ожидает еще несколько лет боевых действий.

Самым пессимистичным оказался итальянский аналитик Лучио Караччоло, редактор геополитического издания Limes. «Этот конфликт будет длиться бесконечно, хотя и с длительными паузами для «прекращения огня. Он, похоже, способен прекратиться только тогда, когда целиком рухнет Украина или Россия, либо обе страны сразу, поскольку обе стороны придают этому вопрос жизни или смерти», – сказал он.

Питер Робертс, эксперт из Королевского института объединенных служб в Лондоне, сказал, что в равной степени возможны разные смысловые аспекты завершения конфликта: и как «конец военной фазы», и «замороженный конфликт в стиле Грузии или Кореи, который длится годами». На Украине продолжительность военной фазы, «при таком масштабе боевых действий», по мнению Робертса, может составить «еще три года».

По словам Бенджамина Дженсена, эксперта по военным симуляциям из Центра стратегических и международных исследований, длительные изнурительные боевые действия сопряжены с определенными рисками. Это связано с тем, что чем дольше длятся конфликты, тем больше они истощают ограниченные ресурсы и, следовательно, стороны более склонны к рискованным решениям.

«Даже технологически продвинутые, богатые государства Ближнего Востока в конечном итоге достигли точки, когда они обстреливают ракетами гражданские города, открыто применяют химическое оружие и ведут боевые действия волнами неупорядоченных атак», – отметил Дженсен.

По его мнению, любая из сторон может действовать смело, если она оказывается в безвыходном положении и нуждается в новой решительной смене стратегии. В качестве примера Дженсен предположил, что Украина «может провести захватывающую спецоперацию по убийству кремлевского чиновника, а Россия может решить применить – или просто серьезно продемонстрировать – ядерное оружие».

Дженсен также усомнился, что публичная уверенность Запада в «крахе обычных вооруженных сил России» и «военной победе Украины» смогут быть воплощены в реальность. Более вероятно, что любой из этих сценариев «может привести к ядерной эскалации со стороны России».