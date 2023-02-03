На официальном YouTube-канале сервиса «Кинопоиск» был опубликован первый трейлер нового российского сериала о легендарной панк-рок группе «Король и шут». В сериале будет смешана реальная история творческого пути группы с фэнтезийным миром, оживших персонажей песен.

После просмотра опубликованного трейлера, можно сделать вывод, что сериал будет посвящен, в том числе, и началу концертной деятельности популярной панк-рок группы. Съемки российского сериала были завершены еще в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге. В роли главного героя Горшка снялся российский актер Константин Плотников. Роль Князя досталась Владу Коноплеву, а гитариста – Даниле Рассомакину.

Режиссер сериала рассказал, что в основе сюжета будет находиться история создания Михаилом Горшеневым легендарной панк-рок группы «Король и шут». Над проектом также работал и создатель группы «Кукрыниксы» Игорь Панкер. Отметим, что настоящий участник группы Александр Леонтьев заявил, что хотел бы увидеть в новом сериале максимально реалистичную историю создания и творчества группы.