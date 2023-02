Аналитики из американского института изучения военных конфликтов (Institute for the Study of War; ISW) опубликовали в своем очередном докладе информацию о том, что российское военное командование перебросило несколько дивизий на территорию ЛНР для решительного наступления по линии фронта между населенными пунктами Сватово и Кременная.

Военные эксперты из США уверены, что российская армия уже перехватила инициативу и перешла в довольно мощное наступление по линии фронта от Сватово до Кременной. По их данным, наступательные действия на этом участке фронта ведут военнослужащие 144-й и 3-й мотострелковых дивизий, входящие в состав 20-й общевойсковой армии ЗВО и 90-й танковой дивизии, входящей в состав ЦВО при поддержке частей 76-й дивизии ВДВ совместно с другими подразделениями из ЮВО.

По данным американского института, российские войска теснят подразделения украинской армии вдоль границы Луганской и Харьковской областей. Наиболее ожесточенные бои, по версии экспертов из США, идут к северо-западу от Сватово и к западу от Кременной.