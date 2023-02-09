Представителями Опытно-конструкторского бюро «Гардарика», выполняющего гособоронзаказ по пошиву военного обмундирования, был продемонстрирован дизайн новой формы для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Первая партия, которая будет отправлена на «приемку», должна быть уже готовой через неделю. Об этом сообщает РБК.

О том, как продвигается работа по выполнению гособоронзаказа журналистам РБК рассказал учредитель ОКБ «Гардарика» Артем Степаненко. По его словам, производство по пошиву новой формы для российских военнослужащих было запущено примерно месяц назад. Над созданием спецодежды для военных трудится 50 работников компании. За месяц будет изготовлено около 5 тысяч комплектов. Корпус для пошива военной формы расположен на территории Гаврилов-Ямского льнокомбината.

Новая военная форма уже получила неофициальное название «семицвет» из-за того, что в камуфлированном рисунке тканей использовано 7 цветов. Стоит подчеркнуть, что материалы, применяемые для пошива новой формы, произведены в России.