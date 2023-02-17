ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский блогер, писатель и публицист Дмитрий Пучков, который известен под именем Гоблин, рассказал, что по его мнению кинокартина «Три мушкетера», в которой роль Д’Артаньяна сыграет чернокожий актер, провалится в прокате. Он считает, что современным зрителям такое кино будет не интересно, пишет «Взгляд».

Пучков отметил, что основной параметр в западном кино – только деньги. Если кинокартина не интересна людям, они не пойдут на ее просмотр, и фильм провалится в прокате подобно всяким властелинам колец и домам драконов. Все это уже приелось зрителю.

При этом Гоблин напомнил, что в фильме по роману «Остров сокровищ», который был поставлен в советское время, главного героя вообще сыграла девочка. Это никого не смутило, главное, что это было креативно. По мнению Пучкова цвет кожи не имеет значения, если сюжет фильма заинтересует зрителя.

Вам может понравиться

Disney показала новый тизер «Русалочки»

Компания Disney выпустила новый тизер ремейка «Русалочки». Главную роль в фильме сыграет Халле Бейли. Новый мюзикл, который поставил Роб Маршалл, является переосмыслением оригинального мультфильма, вышедшего впервые в 1989 году. В

Первый кадр Леди Гаги в образе Харли Квинн показал режиссер «Джокера-2» Тодд Филлипс

Режиссер Тодд Филлипс выложил на своей страничке в социальной сети первый кадр из своего будущего фильма «Джокер: Безумие на двоих», где в роли Харли Квинн выступила известная американская певица Леди