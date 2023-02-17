Российский блогер, писатель и публицист Дмитрий Пучков, который известен под именем Гоблин, рассказал, что по его мнению кинокартина «Три мушкетера», в которой роль Д’Артаньяна сыграет чернокожий актер, провалится в прокате. Он считает, что современным зрителям такое кино будет не интересно, пишет «Взгляд».

Пучков отметил, что основной параметр в западном кино – только деньги. Если кинокартина не интересна людям, они не пойдут на ее просмотр, и фильм провалится в прокате подобно всяким властелинам колец и домам драконов. Все это уже приелось зрителю.

При этом Гоблин напомнил, что в фильме по роману «Остров сокровищ», который был поставлен в советское время, главного героя вообще сыграла девочка. Это никого не смутило, главное, что это было креативно. По мнению Пучкова цвет кожи не имеет значения, если сюжет фильма заинтересует зрителя.