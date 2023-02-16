Компания Disney выпустила новый тизер ремейка «Русалочки». Главную роль в фильме сыграет Халле Бейли. Новый мюзикл, который поставил Роб Маршалл, является переосмыслением оригинального мультфильма, вышедшего впервые в 1989 году.

В переделанной версии русалка по имени Ариэль так же полюбит принца, живущего на земле. При этом она подстегнет дьявольский заговор со стороны вредной Урсулы.

Роль ведьмы в фильме исполнит Мелисса МакКарти, а принца Эрика сыграет актер Джон Хауэр-Кинг.

Также в кинокартине сыграют такие актеры, как Хавьер Бардем, он будет в роли короля Тритона, а Давид Диггс займется озвучкой Себастьяна. Флаундер заговорит голосом Джейкоба Тремблея.

Впервые компания Disney рассказала, что Бейли сыграет роль русалочки, летом 2019 года. Картина выйдет на экраны 26 мая.