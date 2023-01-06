Компанией Warner Bros. Pictures был опубликован промо ролик новой хоррор-картины из знаменитой франшизы «Зловещие мертвецы» под названием «Восстания зловещих мертвецов». Главную роль в картине исполнил актер Брюс Кэмпбелл.

Стоит отметить, что с классической трилогией данную картину объединяет только лишь книга «Некрономикон», с помощью которой герои фильма могут призвать зло в реальный мир. В фильме повествуется о двух сёстрах, которые пытаются любой ценой спастись а также и спасти своих родных от демонических существ. Также стоит отметить, что основные события теперь будут происходить в городской местности, а не в лесной, как это было в предыдущих картинах.

Режиссером новой картины является Ли Кронин, который снял такие фильмы, как «50 штатов страха», «Другой». Премьера фильма «Восстания зловещих мертвецов» должна состояться 21 апреля 2023 года. В главных ролях Алисса Сазерленд, Лили Салливан и Морган Дейвис.