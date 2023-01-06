ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компанией Warner Bros. Pictures был опубликован промо ролик новой хоррор-картины из знаменитой франшизы «Зловещие мертвецы» под названием «Восстания зловещих мертвецов». Главную роль в картине исполнил актер Брюс Кэмпбелл.

Стоит отметить, что с классической трилогией данную картину объединяет только лишь книга «Некрономикон», с помощью которой герои фильма могут призвать зло в реальный мир. В фильме повествуется о двух сёстрах, которые пытаются любой ценой спастись а также и спасти своих родных от демонических существ. Также стоит отметить, что основные события теперь будут происходить в городской местности, а не в лесной, как это было в предыдущих картинах.

Режиссером новой картины является Ли Кронин, который снял такие фильмы, как «50 штатов страха», «Другой». Премьера фильма «Восстания зловещих мертвецов» должна состояться 21 апреля 2023 года. В главных ролях Алисса Сазерленд, Лили Салливан и Морган Дейвис.

Вам может понравиться

В Сети появился первый проморолик нового фильма по видеоигре Gran Turismo от студии Sony

Съемки нового фильма по мотивам видеоигры Gran Turismo под руководством режиссера Нила Бломкампа завершились всего несколько недель назад, однако студия Sony Pictures приняла решение начать свою рекламную компанию, опубликовав в