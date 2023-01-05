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Съемки нового фильма по мотивам видеоигры Gran Turismo под руководством режиссера Нила Бломкампа завершились всего несколько недель назад, однако студия Sony Pictures приняла решение начать свою рекламную компанию, опубликовав в Сети первый проморолик.

В опубликованном видеоролике были продемонстрированы первые кадры из нового фильма, а также комментарии актеров, которые воодушевленно рассказывали о самых ярких моментах новой картины. В съемках приняли участие такие актеры, как Дэвид Харбор, Орландо Блум и Арчи Мадекве.

Главным героем нового фильма будет молодой любитель видеоигр (Мадекве), который сможет переквалифицироваться в гонщика в реальной жизни. Главный герой станет гонщиком команды Nissan благодаря своим уникальным навыкам, которые он смог получить во время игры в гоночный симулятор на Play Station. На помощь главному герою придет опытный наставник (Харбор). Кроме впечатляющих гонок, авторы картины обещают и драматическую любовную линию сюжета.

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