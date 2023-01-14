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Народный артист России Дмитрий Назаров заявил в СМИ, что ему ничего не известно о том, что его уволили из Московского художественного театра имени А. П. Чехова. В свою очередь, заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник сообщил журналистам, что у Назарова состоялась беседа с Константином Хабенским, который является художественным руководителем заведения.

Отмечается, что Назаров имел разговор по данному поводу с Константином Хабенским. По итогу их разговора руководством МХТ им. Чехова было вынесено решение относительно увольнения Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Вадим Верник подчеркнул: «Я не могу ничего сказать, знает он или не знает… Откуда же я знаю, почему у Дмитрия Назарова такая реакция».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Назаров высказался о своем увольнении из МХТ им. Чехова. Он отметил, что ничего об этом не знает и посоветовал не читать «желтую прессу». Стоит отметить, что актер Дмитрий Назаров проработал в Московском художественном театре имени А. П. Чехова целых 20 лет.

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