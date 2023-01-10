Как сообщают РИА Новости, голливудскими режиссерами уже неоднократно были выпущены ремейки советских культовых фильмов. Согласно мнению экспертов, американские киноленты практически полностью копируют советские фильмы.

В качестве примера можно рассмотреть работу голливудского режиссера Марюса Вайсберга, под названием «Ирония судьбы в Голливуде». За основу американского фильма режиссер взял знаменитую комедию советского режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Марюс Вайсберг перенес действие картины в Бостон (США) а также адаптировал сценарий под современные реалии американского общества.

Еще один такой украденный фильм – картина советского режиссера Виктора Эйсымонта «Фронтовые подруги», который в США вышел под названием «Три русские девушки». Также стоит отметить, что режиссеры Голливуда иногда и вовсе полностью переснимают российское кино. К примеру можно привести картину «Садко» советского режиссера Александра Птушко.