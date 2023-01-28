На «Первом канале» вышел новый выпуск шоу «Голос. Дети». На этот раз перед наставниками выступило 15 участников, которые являются подопечными Басты. По итогу артисту было настолько сложно принять решение, кто дальше не сможет принимать участие в конкурсе.

Юные исполнители выступали в трио. Открывали вечер своим выступлением Мариам Дарсания, Мария Тихонова и Ярослава Балахматова. Девочки великолепно исполнили композицию Макса Фадеева «Сестричка». Наряды у юных исполнительниц тоже были эффектными, так как их украшали маленькие мягкие игрушки.

По итогу тренер обязан был оставить для дальнейшего участия в шоу только одну из девочек. Он выбрал Мариам Дарсанию. А с Марией Тихоновой и Ярославой Балахматовой Баста попрощался. Но Ярослава настолько расстроилась из-за проигрыша в конкурсе, что не смогла совладать со своими эмоциями. Девочка очень резко высказалась о тренере: «Я очень рассержена на Басту… Не хочу больше тебя видеть».