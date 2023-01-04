Минобороны РФ сообщило, что число погибших военнослужащих в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке увеличилось до 89 человек. Среди жертв атаки из реактивной системы залпового огня HIMARS оказался и заместитель командира полка подполковник Бачурин. О его гибели сообщил генерал-лейтенант Сергей Севрюков, занимающий должность первого заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин», – говорится в заявлении Минобороны.

Военное ведомство назвало одну из причин трагедии – нарушение запрета на включение и использование сотовых телефонов. Именно по ним противнику удалось установить точное местоположение подразделения и затем нанести удар по зданию.

Согласно заявлению Минобороны, расследование причин трагедии продолжается, всех виновных привлекут к уголовной ответственности. Кроме того, в случае необходимости будут приняты любые решения, в том числе и кадровые.