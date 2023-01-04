Для повышения эффективности защиты от дронов-камикадзе, используемых ВС РФ, Украина применяет зенитные ракеты, которые во много раз дороже этих беспилотников, пишет издание The New York Times.

Авторы напоминают, что изначально ВСУ пытались сбивать БПЛА из стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов. Однако в случаях, когда российские ВС наносят удары дронами-камикадзе в ночное время суток, в ход идут ракеты ЗРК С-300 или даже NASAMS.

Про словам экспертов, дроны «Герань-2», которые в основном используются ВС РФ для нанесения ударов по энергетической и военной инфраструктуре противника, обходятся примерно в 20 тысяч долларов. Чтобы их уничтожить, Киев задействует ракеты, стоимость которых составляет ориентировочно 500 тыс. долларов (комплексы NASAMS) или 140 тысяч долларов (старые советские С-300).

Также Киев пытается сбивать беспилотники ракетами воздух-воздух с истребителей. Эти боезаряды обходятся в разы дороже дронов-камикадзе, пишет NYT.