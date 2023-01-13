Как сообщает портал ComicBook, режиссер кинокомикса о супергерое Бэтмене Мэтт Ривз подтвердил, что уже приступил к работе над созданием сценария для следующей части кинокартины, которая выйдет под названием «Бэтмен 2».

Подробностей о сюжетной линии нового эпизода кинокартины Ривз пока что не сообщает. Однако он сообщил, что в данный момент он вместе со своим партнером трудится над сюжетом нового эпизода. Также он добавил, что очень взволнован и переполнен эмоциями во время работы.

Также режиссер рассказал, что слухи о создании сериала, сюжет которого будет основан на истории о злодее Пингвине из первой серии «Бэтмена», правдивы. По его информации, роль главного злодея, как и в первой части полнометражного фильма, сыграет актер Колин Фаррелл. При этом данный сериал своей сюжетной линией должен будет объединить историю первой и второй части полнометражных картин о Бэтмене.

Напомним, что роль Темного Рыцаря в картине «Бэтмен 2» должен сыграть Роберт Паттинсон. При этом премьера новой части фильма должна состояться в 2025 году.