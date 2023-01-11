В школах Киева появились странные плакаты. На них изображен персонаж повести Успенского – Чебурашка, которого назвали «оккупантом».

На опубликованных в сети снимках можно увидеть плакаты с перечеркнутым Чебурашкой. А подпись ниже гласит, что те, кто симпатизирует персонажу, должны уехать в Россию.

Вероятно, такая пропаганда связана с огромным успехом, который получил в кинопрокате российский фильм про ушастого героя. Всего лишь за девять дней кинопоказа «Чебурашка» собрал больше трех млрд рублей и получил звание самого кассового российского фильма во всей истории нашего проката.

Предполагается, что интерес к кинокартине проявили украинские дети, поэтому Киев объявил Чебурашке войну.

В прокат фильм вышел 1 января.