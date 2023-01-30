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Вопреки неоднократным заявлениям Москвы о готовности к переговорам с Украиной, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Запад не видит стремления РФ к миру. По его словам, Альянс должен продолжать вооружать Украину сегодня, чтобы завтра она могла заключить мирное соглашение на выгодных для себя условиях.

Президенту РФ Владимиру Путину, по словам генсека, достаточно сделать всего один шаг для прекращения боевых действий на Украине.

«Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру», – заявил Столтенберг.

Россия якобы наращивает производство вооружений, проводит мобилизацию и готовит новые наступления. Также она не отказывается от желания контролировать Украину. НАТО, осознавая, что этот конфликт продлится еще очень долго, намерен и дальше отправлять военную помощь Киеву, чтобы обеспечить ему возможность прийти к переговорам “с позиции силы”.

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