Каникулы после Нового года являются самыми жаркими днями в кинотеатрах. Этот год не стал исключением и с 1 января на больших экранах показывают «Чебурашку» – новую кинокартину Дмитрия Дьяченко.

Новая история о любимце детей побила все рекорды. Зрители пишут, что фильм получился потрясающий и вызвал много положительных эмоций.

Те, кто уже посмотрел нового «Чебурашку», отмечают, что это замечательный семейный фильм, в котором много трогательных моментов. А в целом эта сказка несет радость и позитив.

В первый день своего выхода в кинопрокат «Чебурашка» собрал около четверти миллиарда рублей. Это лучший результат в российском кино за последние годы. Новинка побила даже рекорды таких хитов Голливуда, как «Холодное сердце – 2» и «Тайная жизнь домашних животных».