Российские ВС имеют большое количество боевых танков, в отличие от других военных держав мира. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что общее количество российских боевых танков можно сравнить только со всем парком техники НАТО, пишет «Московский Комсомолец».

По информации открытых источников, у России есть до 22 тысяч единиц военной техники. Однако специалист считает, что это число завышено. Он уточнил, что на 2021 году у российских ВС на вооружении было чуть больше трех тысяч танков.

Также эксперт рассказал, что общее число новых танков ВС России, которые были выпущены уже после 2000 года, равно чуть более одной тысячи единиц.

Ранее американский портал We Are The Mighty сделал свое сравнение и сопоставил количество танков у России и НАТО. На 2019 год у НАТО было около 11 тысяч военных боевых машин, а у Москвы – 22 тысячи единиц.