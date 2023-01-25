Власти Молдавии из-за украинского конфликта задумались о том, что стране необходимо менять свою военную стратегию и рассмотреть вопрос вхождения в военные союзы.

Об этом рассказал Анатолий Носатый, глава оборонного ведомства республики.

Чиновник отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, заставила правительство Молдавии пересмотреть свои взгляды относительно вопроса безопасности.

Глава Минобороны Молдавии добавил, что страна уделяла мало внимания своим вооруженным силам. А нейтральный статус оставил страну один на один с системой обороны, не отвечающей нынешним реалиям.

Он уточнил, что республика в техническом плане не готова к вступлению в блок НАТО, поэтому Кишинев готов войти в какие-либо локальные альянсы.