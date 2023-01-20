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Исполнитель роли Майлза Сокорро (Паука) в фильме «Аватар: Путь воды» снялся в киноленте дважды. Соответствующей информацией поделился с журналистами Vanity Fair режиссер кинокартины Джеймс Кэмерон.

Режиссер рассказал, что процесс съемок с людьми и на’ви был достаточно сложен. Серьезные сложности были с актером Джеком Чемпионом, ведь он снимался в фильме дважды с интервалом в два года. В 13-летнем возрасте он снимался с актерами, которые работают над захватом движений. А вот в 15 лет он снялся в самом фильме.

По словам Кэмерона, съемочный процесс подобных сцен достаточно непрост, поэтому он растянулся не на один год. Джеку пришлось исполнить свою роль дважды. Первый раз он исполнял свою роль для других актеров, пребывая как бы за кадром. А позже через два года он участвовал в съемках своих сцен. А так как он немного вырос и у него изменился голос, то над этим пришлось поработать. Однако Кэмерон отметил, что по итогу съемочной команде удалось решить эту задачу.

Стоит отметить, что «Аватар: Путь воды» является шестым из самых кассовых фильмов за всю историю. Он даже обогнал киноленту «Человек-паук: Нет пути домой», снятый Marvel Studios.

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