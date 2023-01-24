На прошедшей неделе состоялся специальный показ двух частей нового фильма под названием «Мумия». В них сыграл актер Брендан Фрейзер.

Артист решил сделать сюрприз для зрителей киноновинки. Он лично приехал на мероприятие, а также рассказал о своих эмоциях, которые получил при съемках «Мумии».

Фрейзер отметил, что создатели киноленты сами не предполагали, какой в итоге выйдет первая часть. Тестовые показы провели в Англии и уже после этого стало понятно, что кинокартину можно причислить к жанру приключенческого боевика.

Актер выразил благодарность публике и рассказал, что подобные кинопоказы имеют для него важное значение. В завершении своего выступления Фрейзер предложил зрителям посмотреть еще один его новый фильм, который называется «Кит».