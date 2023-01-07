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Известный американский актер Эрл Боэн, который сыграл роль доктора Питера Сильбермана из психиатрической клиники в серии фильмов «Терминатор», ушел из жизни на 82-м году жизни. Такую информацию со ссылкой на членов семьи актеров опубликовал портал TMZ.

Актер скончался 5 января, однако информация о его смерти в открытых источниках начала появляться только 6 января 2023 года. Сообщается, что актер ушел из жизни на Гавайях, однако семья не сообщает о причине смерти Боэна.

Напомним, что американский актер Эрл Боэн родился в 1945 году в городе Нью-Йорк. Ему было 23 года, когда он снялся в своей первой кинокартине. За всю свою жизнь Боэн принял участие в съемках около 200 фильмов. Популярность актеру принесла роль психиатра в картинах «Терминатор» (1984), «Терминатор 2: Судный День» (1991) и «Терминатор 3: Восстание Машин» (2003). Эрл Боэн в 2003 году объявил о завершении своей карьеры актера, однако продолжил работать в качестве актера дубляжа, озвучивая персонажей мультфильмов и видеоигр.

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