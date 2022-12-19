Как сообщает издание IEEE Spectrum, европейские страны стараются догнать США в вопросе создания сверхмощных компьютеров экзафлопсного уровня. Ожидается, что в 2023 году в Юлихском исследовательском центре, который расположен в Германии, появится сверхмощный компьютер способный конкурировать с американскими Frontier и Aurora.

Бюджет, выделенный на создание экзафлопсного суперкомпьютера, уже составляет 500 млн евро. Директор Центра суперкомпьютеров в Юлихе Томас Липперт сравнил будущий суперкомпьютер Jupiter с сверхмощным телескопом, который поможет человечеству расширить представления об окружающем нас мире.

Современные экзафлопсные суперкомпьютеры способны выполнять более квинтиллиона операций с плавающей запятой в секунду. Для суперкомпьютера Jupiter построят новое здание, которое будет состоять из нескольких корпусов и мощной системой водяного охлаждения. Исследователи уже планируют использовать мощности суперкомпьютера для решения сложнейших вопросов таких как, использование света для разделения воды на атомы водорода и кислорода, чтобы научиться получать чистую энергию.