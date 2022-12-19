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Заявления Запада о новых инициативах по вопросу поддержки Украины создают серьезные риски начала мировой войны. Издание Boulevard Voltaire пишет, что НАТО своей антироссийской риторикой переходит все разумные пределы.

Так журналисты прокомментировали публикацию в британском таблоиде The Times с откровениями экс-командующего Королевской морской пехоты Роберта Магована. Напомним, что он заявил о 400 военнослужащих армии Великобритании, которые якобы были отправлены на Украину и в сложных условиях проводили какие-то свои боевые операции.

Также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на днях заявил, что спецоперация ВС РФ на Украине вполне может превратиться в прямое противостояние НАТО и России. Авторы публикации отметили, что Москва давно говорит о том, что воюет именно с блоком западных стран, а не с Киевом, и теперь этому нашлось подтверждение.

Подобные высказывания лишь углубляют конфликт и вполне могут привести к глобальному противостоянию, поэтому Западу стоило бы следить за своими заявлениями.

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