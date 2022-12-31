История про мальчика Гарри Поттера может получить вторую жизнь. Информация о том, что студия Warner Bros. запланировала переснять фильмы, появилась в результате утечки.

По полученным данным, специалисты компании будут переснимать первую часть фильма про «Гарри Поттера». Работа будет проводиться в течение пяти лет.

Теперь же студия Warner Bros. планирует провести съемки не только с новыми актерами. Предполагается, что будет изменен и сюжет. На такой шаг компания идет ради юных зрителей, которые не знакомы с франшизой.

Такие слухи уже были в сети ранее, но представители Warner Bros. их опровергали. Теперь руководство студии отказывается комментировать утечку данных.

Подробных данных о ремейке пока нет.