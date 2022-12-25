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На стриминговой платформе Netflix состоялся релиз нового сериала под названием «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin). Сюжет нового сериала должен поведать историю о Великом Сопряжении Сфер. Данное событие привело к тому, что мир эльфов населили различные монстры, представители людей, краснолюдов и других рас.

Напомним, что ранее уже был опубликован трейлер нового проекта, в котором показали главных персонажей будущего сериала. Также зрителям показали и отрывок из вступительной серии, в которой участвовал знакомый по основному сериалу персонаж – бард по имени Лютик.

Критики, которые ознакомились с новым сериалом раньше всех, отозвались о проекте не лучшим образом. Рейтинг на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes остановился всего лишь на уровне 35%. Также не сильно обнадеживающие новости приходят и со съемочной площадки основного сериала «Ведьмак». Сообщается, что главный актер, который исполняет роль Геральта из Ривии, Генри Кавилл собирается покинуть проект. По слухам, причиной такого решения актера являются некие творческие разногласия с режиссером картины, а также напряженный график самого актера.

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