Военный историк Юрий Кнутов рассказал об успешном решении проблем с перехватом ракет американских РСЗО HIMARS. В интервью изданию “Взгляд” он пояснил, что появление таких боевых систем в распоряжении ВСУ создало некоторые сложности российским военным. Однако позже была изучена траектория полета боезарядов, что позволило создать новый алгоритм их уничтожения.

Кнутов сообщил, что для борьбы с HIMARS ВС РФ задействовали зенитно-ракетные комплексы “Бук-М3”. Специалисты выяснили, что ракеты американских систем летят сперва примерно на 20 километров вверх, а затем начинают планировать на цель. Они вычислили точки перехвата, что позволило существенно повысить эффективность обороны от этих боезарядов.

«Проблема состояла в том, что ранее в наше ПО не было загружено достаточно данных о HIMARS. Сейчас удалось подробно изучить параметры полета, точки встречи», – разъяснил аналитик.

Также он отметил, что ВС РФ собирает обширную базу данных обо всем американском и натовском оружии, поставляемом на Украину. Это дает возможность разрабатывать эффективные средства противодействия.