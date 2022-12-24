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Недавно известная голливудская актриса Кэмерон Диас заявила, что планирует возобновить свою карьеру киноактрисы. И вот уже издание Daily Mail сообщает, что Диас была замечена на съемках нового фильма «Снова в деле» (Back in Action), которые сейчас проходят в Лондоне.

Новый фильм будет первой работой известной киноактрисы за последние восемь лет. Напомним, что ранее Кэмерон Диас заявляла о том, что хочет определиться, чего она действительно хочет от жизни и разобраться в себе. По этой причине актриса 8 лет назад сообщила, что больше не планирует принимать участие в съемках новых фильмов. С тех пор киноактриса занималась воспитанием своей дочери – Рэддикс Хлои Уайлдфлауэр Мэдден.

Однако теперь Кэмерон Диас снова снимается в новом фильме, где ее партнерами по съемочной площадке будут голливудские актеры Том Брэдли и Джейми Фокс. Поэтому заявление Кэмерон Диас от 22 июня 2022 года о том, что она снова возвращается в большое кино, оказалось правдой.

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