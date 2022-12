Загадочное «призрачное свечение» вокруг Солнечной системы было обнаружено международной группой астрономов. Однако единого мнения о происхождении данного света пока нет.

Ученые смогли обнаружить «свечение» путем вычитания из внегалактического фона уже известного межпланетного и межзвездного рассеянного света. Оказалось, что полученные значения в результате вычислений превышают показатели, которые были получены по результатам наблюдения станции New Horizons, находящейся далеко за орбитой Плутона. Ученые опубликовали результаты своего исследования в журналах The Astrophysical Journal Letters и The Astronomical Journal.

Группа ученых провела анализ 249 861 снимка звездного неба, которые были получены широкоугольными камерами космического телескопа «Хаббл» (HST), для того чтобы посчитать все источники света от планет, звезд, галактик и даже космической пыли. Ученые преследовали цель измерить яркость внегалактического фонового света (EBL) путем вычитания из рассеянного света в космосе суммы зодиакального и галактического света.