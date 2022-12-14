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Россия модернизирует самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на специалистов военно-промышленного комплекса.

Они пояснили, что самолет неоднократно задействовали в специальной военной операции ВС РФ на Украине. Это позволит внести изменения в конструкцию воздушной машины на основе информации, полученной в ходе реальных боевых действий.

“Самолеты А-50У активно применяются для решения задач в рамках спецоперации. По итогам применения авиационных комплексов военное ведомство заказало их дальнейшую модернизацию”, – сообщил представитель ВПК на условиях анонимности.

Самолет А-50У поступил на вооружение российской армии еще в 2011 году. Он представляет собой модернизацию советского А-50. Усовершенствованная модель может находить воздушные цели с дистанции 300 и 650 км, а также контролировать перемещения одновременно 300 самолетов, ракет и беспилотников противника, наводя на них зенитные боезаряды.

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