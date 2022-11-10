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Американский генерал Марк Милли, занимающий пост председателя объединенного комитета начальников штабов армии США, заявил, что украинская армия с 24 февраля уже потеряла примерно 100 тысяч человек личного состава в ходе боевых действий. Такое сообщение американского генерала публикует портал «Царьград».

Потери среди гражданского населения, которые были убиты в ходе боевых действий на территории Украины, следуя из заявления Милли, составляют примерно 40 тысяч человек. Также американский генерал прокомментировал и отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области. По его мнению, группировки российских войск на данном участке составляла примерно 30 тысяч военнослужащих.

Поэтому для вывода такого большого количества военнослужащих потребуется несколько недель. Работая в таком ритме, российское командование сможет сохранить боеспособность группировки и одновременно наладить новые оборонительные рубежи, которые расположены по левому берегу Днепра.

Вполне возможно, что Российская Федерация, таким образом, готовит силы для организации будущего весеннего наступления, хотя существует и вероятность того, что в скором времени конфликт может быть закончен мирными переговорами, подытожил Марк Милли.

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